Veja as novidades no Omoda 5 HEV
-Omoda 5 HEV (1.3370702)
O Omoda 5 HEV, SUV compacto da Omoda Jaecoo recém-lançado no Brasil, apresentou um híbrido com eficiência de elétrico e a potência de um motor a combustão 1.5 turboalimentado.
Com duas lojas em Goiás nas cidades de Goiânia e Anápolis, a premissa da marca em relação ao desenvolvimento global é um dos grandes diferenciais incorporados ao modelo.
Como veículo global, o Omoda 5 mantém o estilo e arquitetura internacional. No entanto, coube à engenharia brasileira da marca realizar ajustes técnicos precisos para tornar o modelo ainda mais eficiente, confortável e prazeroso de dirigir em território nacional, seguindo a filosofia-mor da fabricante "feito por brasileiros para brasileiros".