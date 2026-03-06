Opus amplia linha Zoom e lança novo compacto de alto padrão no Marista\nProjeto tem na assinatura a tríade consagrada da Opus: arquitetura de Frederico Bretones, interiores de Leo Romano e paisagismo de Benedito Abbud (Divulgaçõ/Opus)\nA Opus Incorporadora apresenta ao mercado o segundo empreendimento da linha que foi sucesso de vendas em 2025: o Opus Zoom 145, com residências compactas de alto padrão a partir de 33 m². Localizado na Rua 139 com a Rua 145, no Setor Marista.\nEntre os destaques no quesito lazer, piscina com cascata e a sauna com vista para o espelho d’água, além do terraço com pool bar. Academia, lounge, lavanderia, pet place e mini market. Entre os destaques está o robô delivery para entregas internas, que garante mais praticidade e autonomia no dia a dia. A infraestrutura para carregamento de carro elétrico e o bicicletário com ponto de recarga reforçam o compromisso com a mobilidade sustentável.