Flamboyant Urbanismo anuncia parceria com Foster + Partners para projeto visionário em Goiânia\nColaboração entre Flamboyant Urbanismo e o escritório britânico Foster + Partners resultará na concepção do maior complexo de surf do mundo (Reprodução/ Ruan Pontes)\nA Flamboyant Urbanismo fechou parceria com o escritório britânico Foster + Partners, uma das maiores referências globais em arquitetura e urbanismo. A colaboração, que resultará na concepção do maior complexo de surf do mundo, simboliza um marco histórico para Goiás e para o Brasil. O anúncio oficial consolida a entrada de Goiânia no mapa mundial do design, da inovação e do lazer urbano.\nLocalizado em área estratégica, a cinco minutos dos principais shoppings do país, o empreendimento vai abrigar o maior complexo de surf do mundo, com uma piscina de ondas da Wavegarden, referência mundial em tecnologia de ondas artificiais.