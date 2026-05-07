Região da 44 deve receber mais de 80 mil pessoas nos próximos dias\nShopping Gallo desde o começo de abril está com a campanha do Dia das Mães nas ruas e nas redes sociais (Divulgação/Shopping Gallo)\nA enorme variedade de itens e de preços são os principais atrativos da Região da 44, em Goiânia, para os filhos que deixaram o presente da mamãe para última hora. A estimativa da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44) é de que mais de 80 mil pessoas passem pelo polo confeccionista até o próximo sábado (9), quando as lojas da região estarão abertas das 8h às 18h.\nDe olho nesta que é a melhor dada comercial no primeiro semestre do comércio, shoppings da Região da 44, já desde o começo de abril, lançam mão de estratégias para atrair mais clientes.\nO Shopping Gallo, por exemplo, desde o começo de abril está com sua campanha do Dia das Mães nas ruas e nas redes sociais, com o slogan “Minha Mãe que Comanda”. Até o dia 10 de maio os clientes de atacado ou varejo que fizerem suas compras no shopping, no valor a partir de R$ 500, irão ganhar, na hora, um óculos da Solar Glasses. Esses clientes também irão concorrer automaticamente a uma viagem no valor de R$ 4 mil.