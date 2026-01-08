Buriti Shopping promove tradicional Saldão\nAção reúne ofertas especiais em eletrodomésticos, vestuário, calçados, acessórios, itens de beleza, perfumaria, maquiagem e artigos infantis (Divulgação/Buriti Shopping)\nDescontos que podem chegar a 70% em diversos segmentos marcam o Saldão do Buriti Shopping, que acontece entre os dias 9 e 11 de janeiro. A ação reúne ofertas especiais em eletrodomésticos, vestuário, calçados, acessórios, itens de beleza, perfumaria, maquiagem e artigos infantis. Outra atração do saldão é a Máquina de Brindes – Tem Vantagem, que oferecerá a clientes cadastrados no programa.\nDurante o período, os clientes ainda terão a última chance de participar da campanha “Natal de Presentes”. A cada R$ 100 em compras, o consumidor recebe 1 número da sorte para concorrer a um carro Citroën Aircross. Já os clientes das categorias Super e Top do programa Tem Vantagem também concorrem a uma moto Bajaj Dominar 250, prêmio exclusivo para esses níveis do clube de benefícios. Para participar, é necessário informar o CPF na nota fiscal e cadastrar as compras no aplicativo do shopping.