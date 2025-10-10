Instituto Elon Soares (Divulgação)\nInstituto Elon Soares abre inscrições para cursos gratuitos\nO Instituto Elon Soares abriu pré-inscrições para cinco cursos gratuitos voltados à área da construção civil. As aulas serão presenciais na sede da instituição, localizada no Setor Jardim Scala, em Trindade (GO), e começam a partir de 10 de outubro.\nAs formações oferecidas são para pintor de obras, azulejista revestidor, aplicador de impermeabilizante, instalador de telhado e encanador hidráulico. A iniciativa tem foco na qualificação profissional e no incentivo ao empreendedorismo, em um dos setores que mais empregam em Goiás e no País.\nCriado pelo Grupo Soares, o instituto leva o nome de seu fundador, o empresário Elon Soares (in memoriam), e busca dar continuidade ao legado de incentivo ao desenvolvimento econômico e social deixado pelo empreendedor. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro pelo site institutoelonsoares.org.br.