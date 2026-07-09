Isla: Novo condomínio no Laranjal une natureza e urbanismo\n-Teriva Isla (1.3431108)\nA Teriva Urbanismo, empresa do Grupo Mauá, com atuação em todo o país apresentou recentemente ao mercado seu novo projeto, o Teriva Isla, o primeiro da empresa em Pelotas, Rio Grande do Sul.\nCom o propósito de transformar o setor de loteamentos e no mercado há mais de uma década, a Teriva conta com empreendimentos lançados em 10 cidades brasileiras e tem mais de 4 milhões de metros quadrados entregues, além de outros 7 milhões em desenvolvimento.\nO projeto promove o encontro do urbanismo com a natureza, na parte mais alta do Laranjal, uma das regiões mais valorizadas da cidade, principal vetor de condomínios fechados. O empreendimento fica próximo dos empreendimentos de alto padrão, fazendo divisa com o Alphaville Pelotas.