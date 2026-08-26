Entre os investigados, estão contadores contáveis e produtores rurais (Divulgação / MPGO)\nAs empresas suspeitas de sonegação de impostos na venda de grãos causaram uma fraude bilionária ao Estado de Goiás, segundo o promotor de Justiça Denis Augusto Bimbati Marques. Até o momento, as duas principais empresas investigadas pela Operação Safra Oculta, deflagrada nesta quarta-feira (26), acumulam cerca de R$ 90 milhões em débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constituídos e não pagos aos cofres públicos, conforme o Ministério Público.\nO prejuízo para o Estado de Goiás é bilionário. Essas empresas são verdadeiras organizações criminosas que contam com especialidade contábil, se destinam exclusivamente a esconder o grão produzido em Goiás. Elas vendem em nome de empresas de fachada para fora do Estado e deixam de recolher aos cofres públicos ICMS e até mesmo vai ter uma repercussão no imposto de renda dessas pessoas”, afirmou o promotor de Justiça,