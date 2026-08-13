Cultura organizacional costuma aparecer em apresentações, murais e manuais. Para Marcela Zaidem, porém, ela só existe de fato quando pode ser reconhecida no comportamento que a empresa estimula, recompensa, corrige ou tolera. Essa foi a provocação central do encontro nesta quarta-feira (12), em Goiânia, do Lide Mulher Goiás, que reuniu empresárias e executivas para discutir como valores se transformam em decisões capazes de sobreviver à presença dos líderes.\nCom 18 anos de experiência em empresas como Disney, Cosan, Globo, Fox Sports e G4 Educação, Marcela tratou a cultura menos como tema de recursos humanos e mais como arquitetura de gestão. “Cultura é comportamento. É como você se comporta e quais são as suas escolhas diárias”, afirmou.\nO Lide Mulher Goiás integra o Lide Goiás, organização de líderes empresariais. A vertical reúne empresárias e executivas em encontros sobre gestão, negócios e liderança feminina.