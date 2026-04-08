As famílias estão cada vez mais endividadas. No último mês de março, o nível de endividamento atingiu 75,8% em Goiás e 80,4% na média brasileira, o maior índice da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Vale lembrar que este número está bem acima do registrado no estado, em março de 2025, quando o porcentual de dívidas era de 64,2%.\nO levantamento mostrou que 38,6% das famílias goianas tinham contas em atraso e só 20% delas tinhas condições de pagar. Para a CNC, os números acendem um alerta para os próximos meses, especialmente pelo conflito no Oriente Médio e o impacto da alta do petróleo.\n“O cenário já é reconhecido pelo governo federal como um problema que precisa de solução imediata, enquanto a CNC destaca que o endividamento continuará avançando até os efeitos da flexibilização da política monetária chegarem efetivamente ao consumidor final”, disse a entidade, em nota.