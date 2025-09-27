O Vale do Araguaia, considerado a nova fronteira agrícola de Goiás e estratégico na produção de grãos, com recuperação de áreas degradas, ainda enfrenta gargalos logísticos. Um dos maiores entraves à expansão da agricultura na região é a falta de infraestrutura elétrica, o que pode comprometer seu crescimento econômico.\nDe acordo com o Instituto Mauro Borges (IMB), a malha elétrica do Vale do Araguaia está incluída no cluster de alta prioridade para investimentos estratégicos. A região tem elevado potencial hídrico, mas muitos produtores dependem de geradores para suprir a lacuna energética.\nO maior problema é a falta de perspectiva de solução para o problema de infraestrutura elétrica para o setor produtivo. Embora a Equatorial tenha anunciado um investimento de mais de R$ 13 bilhões até 2029, a percepção do setor produtivo é que a concessionária não solucionará o problema.