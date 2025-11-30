A previdência privada é uma opção de investimento popular entre quem busca complementar a aposentadoria e ter uma fonte de renda extra após parar de trabalhar. Há quem utilize esse tipo de investimento para fins sucessórios, para deixar a herdeiros, ou para juntar dinheiro para a educação dos filhos.\nPara analistas, a modalidade é uma alternativa interessante para acumular recursos no longo prazo por oferecer benefícios fiscais. No entanto, definir uma instituição financeira segura para fazer os aportes e um plano de previdência adequado ao perfil de risco são cuidados que o investidor deve tomar.\nInvestir em previdência privada também pode reduzir o Imposto de Renda de quem faz a declaração no modelo completo e opte por um plano do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre).\nA modalidade pode ser uma ferramenta vantajosa de planejamento sucessório, já que permite a transmissão de recursos aos beneficiários sem necessidade de inventário.