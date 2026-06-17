Documentos da Polícia Federal revelaram novos vínculos entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. As informações fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraude financeira, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o conglomerado bancário.\nOs documentos descrevem uma relação marcada por "elevado grau de intimidade, confiança e proximidade", com registros que vão de hospedagens em hotéis de luxo na Europa a repasses milionários.\nO presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também aparece nos documentos como beneficiário de hospedagens custeadas por Vorcaro. Ciro Nogueira não se manifestou sobre nenhuma das acusações até a publicação desta matéria.\nENTENDA A RELAÇÃO ENTRE DANIEL VORCARO E CIRO NOGUEIRA\n1. AS HOSPEDAGENS PAGAS POR VORCARO EM LISBOA