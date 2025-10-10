O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta sexta-feira (10), em São Paulo, o novo modelo de crédito imobiliário que promete aproximar a classe média da casa própria.\nA medida, desenhada para modernizar o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), tem como foco tornar o uso da poupança mais eficiente, liberar recursos hoje parados no Banco Central e ampliar a oferta de financiamentos para a casa própria.\nO ponto central é a liberação total dos depósitos compulsórios da poupança em um prazo de dez anos. Atualmente, 20% dos valores depositados nas cadernetas ficam retidos no Banco Central e não podem ser usados pelos bancos para crédito.\nGoverno vai limitar saque-aniversário do FGTS; entenda o que muda para o trabalhador\nCaixa lança seguro que cobre até seis parcelas de financiamento habitacional em caso de desemprego