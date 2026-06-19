A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (18) nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master e ao seu ex-dono, Daniel Vorcaro. O alvo principal foi Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado.\nA PF encontrou US$ 55 mil e 33 mil euros (cerca de R$ 471 mil, em valores atuais) em endereços ligados ao senador. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, autorizados pelo ministro do STF (Superior Tribunal Federal) André Mendonça.\nEm nota o senador disse que não é réu, não foi denunciado e nem acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. Sobre os valores em espécie apreendidos, a assessoria alega que o montante é fruto de diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais.