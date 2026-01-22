O edital do concurso público da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, lançado em 2024, foi suspenso após apontamentos de irregularidades feitos pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). Após a identificação das falhas no processo, que levaram à paralisação do edital, a atual gestão do município decidiu substituí-lo por um novo concurso, autorizado por decreto publicado neste mês.\nDiante das suspeitas, o TCM notificou o prefeito da época e outros gestores envolvidos no concurso para que explicassem como foi feito o contrato, como seria usado o dinheiro das inscrições e por que os valores foram definidos dessa forma.\nSegundo os apontamentos do Ministério Público à época, caso fossem confirmadas as irregularidades, os responsáveis também poderiam sofrer punições, como multas de 1% a 25% do valor máximo legal e abertura de uma Tomada de Contas Especial. A reportagem tentou contato com o MP nesta quinta-feira (22) para uma atualização sobre o caso, mas não obteve retorno à época.