Mineração em Minaçu - GO (Diomício Gomes/O Popular)\nUm termo muito divulgado na mídia em 2025 foi "terras raras". Essenciais para várias tecnologias modernas - desde a bateria de um celular até um míssel teleguiado - esses minerais estratégicos ajudam qualquer país a se posicionar na frente do cenário geopolítico mundial.\nA presença considerável de jazidas desses elementos no Brasil, incluindo Goiás, já atraiu a atenção de potências como Estados Unidos e Japão. Para se ter uma ideia melhor, especialistas ouvidos pelo O POPULAR classificaram o mercado de terras raras como a nova corrida pelo petróleo.\nO que são?\nTerras raras são um grupo de 17 elementos químicos presentes na tabela periódica. Apesar de abundantes, eles são encontrados em baixas concentrações e exigem um complexo processo de extração e refino. Por isso, recebem esse nome.