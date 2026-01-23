A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (23), uma operação para investigar suspeitas de operações financeiras irregulares relacionadas ao Banco Master no fundo de previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro, o Rioprevidência.\nAs autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do próprio Rioprevidência e em endereços de pessoas relacionadas ao órgão. Uma deles é o atual presidente do fundo, Deivis Marcon Antunes.\nA operação foi intitulada Barco de Papel e os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal do Rio. Entenda abaixo a operação em sete pontos.\nO que é a Rioprevidência?\nO Rioprevidência (Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro) é uma autarquia estadual responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos fluminenses.