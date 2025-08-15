Para a troca é necessário escolher um eletrodoméstico equivalente para trocar, ou seja, geladeira por geladeira e ar-condicionado por outro ar (Reprodução / Bruno Peres e Fabio Rodrigues)\nA partir da próxima quarta-feira (20), os consumidores poderão trocar geladeiras e ar-condicionado antigos por novos com 50% de desconto, em todo o estado de Goiás. Isso porque a Equatorial Energia fará uma ação até o dia 24 de agosto, em que o restante do valor poderá ser parcelado em dez vezes no cartão de crédito, sem juros.\nPara participar da campanha Troca com Bônus é necessário levar RG, CPF e a última conta de energia paga em uma loja da Novo Mundo. Já os requisitos, conforme a empresa, são possuir um aparelho antigo, estar adimplente e escolher um eletrodoméstico equivalente para trocar, ou seja, geladeira por geladeira e ar-condicionado por outro ar.