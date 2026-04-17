O desempenho da Equatorial Goiás em 2025 colocou a companhia em penúltimo lugar entre as distribuidoras de energia elétrica de grande porte do País, em ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta semana. A empresa ficou em 32º lugar entre 33 companhias. No ano passado, os goianos ficaram em média 12,66 horas sem o serviço e a frequência de interrupções foi de 5,87 vezes.\nApesar do resultado, a Equatorial registrou melhora em seus indicadores na comparação com anos anteriores. Em 2024, os goianos ficaram 15,91 horas sem energia e a média de quedas foi de 7,61 vezes. Já em 2023, a duração média de interrupções do serviço foi 21,58 horas e a frequência foi de 11,16 vezes.\nA principal distribuidora de energia do estado tem histórico nos últimos lugares na lista da Aneel. No ranking de 2024, por exemplo, a companhia ficou em penúltimo lugar entre 31 empresas. Em 2023, foi a última na lista, em 29º. Em 2021 e 2022, a empresa registrou o terceiro pior resultado, figurando em 27º entre 29. A Equatorial comprou a antiga Celg-D da italiana Enel em 2022 e assumiu a gestão em 30 de dezembro daquele ano.