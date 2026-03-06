A iniciativa está sendo desenvolvida em Anápolis e Valparaíso de Goiás, além da unidade de Águas Claras, no Distrito Federal (Reprodução/ Thiago Gomes)\nRobôs humanoides e quadrúpedes começaram a fazer parte da rotina de alunos em escolas do Distrito Federal e de Goiás por meio de um projeto educacional que utiliza Inteligência Artificial (IA) como ferramenta pedagógica. O projeto foi implementado inicialmente em uma unidade escolar em Anápolis, região central do estado, e posteriormente, expandido para Águas Claras, no Distrito Federal. A proposta busca criar no ambiente escolar da realidade tecnológica vivida pelos estudantes e estimular o desenvolvimento de habilidades como pensamento lógico, criatividade e resolução de problemas.\nA iniciativa está sendo desenvolvida em Anápolis e Valparaíso de Goiás, além da unidade de Águas Claras, no Distrito Federal. O projeto, chamado Laboratório de Inovação e Inteligência, utiliza robótica educacional e inteligência artificial como ferramentas pedagógicas para aproximar os estudantes das tecnologias que já fazem parte do cotidiano da sociedade.