Com previsão de abrigar 200 empresas, o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia, entra na reta final dos procedimentos de seleção dos interessados em áreas no local. O processo conduzido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) para o novo polo industrial recebe a documentação dos investidores até esta segunda-feira, dia 13.Um dos maiores projetos de expansão industrial de Goiás, o Dianot tem área com cerca de 2 milhões de metros quadrados, com previsão de investimento superior a R$ 560 milhões, sendo R$ 100 milhões destinados à infraestrutura e R$ 468 milhões às áreas alienáveis, gerando até 30 mil empregos diretos e indiretos. “No dia 13 de outubro receberemos toda a documentação das empresas interessadas em investir no Dianot. A partir daí, a comissão técnica fará a análise para garantir que os empreendimentos selecionados estejam alinhados aos critérios técnicos”, afirma o presidente da Codego, Francisco Júnior, ressaltando que o novo distrito será entregue totalmente regularizado.A infraestrutura no local já prevê as redes de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação, com subsídios de até 75% no valor das áreas do novo polo, de acordo com as especificações do edital. O documento e as orientações para participação estão disponíveis no site oficial da companhia.A seleção das empresas será feita por uma comissão técnica, formada pela própria Codego e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), que analisará a documentação e adotará critérios como geração de empregos, impacto socioambiental, urgência para o início das obras, avanço tecnológico e atração de investimentos. A pontuação obtida em cada um desses critérios influenciará diretamente no valor da área.No lançamento do edital, governador Ronaldo Caiado ressaltou que projeta a inauguração do Dianot para o ano que vem. “É mais uma obra tida como impossível que nós estamos resolvendo”, destacou Caiado no evento em agosto. O governador enfatizou a preocupação da gestão em investir na infraestrutura e logística, dando competitividade aos empresários que se instalam no território goiano. “Vai gerar emprego, ICMS e renda. Vai fazer o estado crescer no cenário nacional. Será uma área de transformação e produção”, disse. A previsão é que o distrito terá uma atuação abrangente, contemplando também setores como comércio e serviços. Além disso, a localização em Aparecida deve favorecer a instalação de centros logísticos no Dianot.