Imersão em tendências, inovação e novos modelos de negócio marca, na próxima terça-feira (3), a realização do ESPM Day em Goiânia. A iniciativa, promovida pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, será realizada no Grupo Jaime Câmara e reunirá especialistas, executivos e estudantes em uma programação voltada à estratégia, experiência do cliente, liderança e setores estratégicos para a economia goiana.\nO encontro ocorre das 8h30 às 18h, no salão de eventos do Grupo Jaime Câmara, com palestras, painéis e oficinas direcionadas à atualização profissional e à conexão entre teoria acadêmica e prática de mercado.\nAo longo da manhã, a programação traz debates sobre estratégia, bem-estar no ambiente corporativo e liderança feminina. À tarde, o foco se volta para atividades práticas, com workshops sobre agronegócio, semiótica do luxo, posicionamento profissional, antropologia do consumo e criatividade.