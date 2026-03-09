A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, negou ter recebido mensagens do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no dia de sua primeira prisão, nas quais falava sobre o processo contra ele.\nDivulgada pela assessoria de imprensa da advogada neste sábado (7), a afirmação contradiz a de Moraes. As mensagens estão salvas como imagens em mais de uma pasta. Na maior parte dessas pastas, não há outros arquivos, nem contatos. Em três delas, há contatos salvos, mas não existem registros que demonstrem que os prints têm relação com aqueles contatos.\n"No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes", disse o ministro em nota.