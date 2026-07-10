O governo estadual incluiu as indústrias produtoras de máquinas rodoviárias, além de implementos e máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, entre as beneficiadas por incentivos fiscais destinados a empreendimentos de veículos automotores em Goiás. A medida prevê renúncia fiscal de R$ 46,4 milhões ainda neste ano e impacto de R$ 84,6 milhões em 2027, com atendimento direto a interesses já consolidados da empresa chinesa Weichai Power, instalada em Itumbiara, e da estadunidense John Deere, que opera em Catalão.\nAlém dos projetos de expansão das fábricas que já têm operações no estado, a previsão do governo abrange também novas empresas com interesse em investir em Goiás para a operação desse tipo de produto. A ampliação dos incentivos fiscais, criados para o setor automotivo por lei estadual em julho de 2009, ocorreu por meio de projeto de lei enviado pelo Executivo na terça-feira (7) à Assembleia Legislativa, que aprovou a matéria na Comissão Mista e em duas votações plenárias em menos de três horas, antes de entrar em recesso parlamentar.