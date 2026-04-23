O governo estadual lançou nesta quarta-feira (22) um pacote de medidas para facilitar a atuação do comércio eletrônico em Goiás. O governador Daniel Vilela assinou um decreto que elimina burocracias que desestimulavam novos investimentos do setor e um memorando de entendimento para ampliar a estrutura da plataforma Shopee no território goiano.\nA empresa pretende investir mais em centros de distribuição do modelo fulfillment no estado, o que deve gerar 3 mil novos empregos nos próximos cinco anos. Goiás já é o sexto estado do Brasil com mais vendedores ativos na Shopee.\nA alteração do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, viabiliza a simplificação de operações de comércio eletrônico em Goiás. Agora, a inscrição estadual será facultativa para vendedores de outros estados que utilizam centros de distribuição no estado. A medida reduz custos operacionais e obrigações acessórias, especialmente para empresas enquadradas no Simples Nacional, e não impacta a arrecadação do ICMS.