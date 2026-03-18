Desenvolver em Goiás, em cooperação com os Estados Unidos, tecnologias de separação de terras raras é um dos eixos do memorando de entendimento com o governo de Donald Trump sobre minerais críticos que o governador Ronaldo Caiado (PSD) vai assinar nesta quarta-feira (18).\nA assinatura deve ocorrer no Consulado-Geral dos EUA, em São Paulo, antes de um evento organizado pela Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) sobre o tema, com autoridades brasileiras e americanas, além de executivos de empresas de minerais críticos.\nUma das autoridades presentes, o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, projeta que esse acordo, a exemplo de tratado semelhante firmado com o Japão no último dia 9, deve tornar Goiás “um grande hub de desenvolvimento de tecnologia” em terras raras e outros minerais críticos.