Após a confirmação de casos de raiva em bovinos de propriedades rurais localizadas em Carmo do Rio Verde, Caldas Novas e Silvânia, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) intensificou as ações de captura e de controle de morcegos hematófagos. Os técnicos também estão realizando a vacinação assistida nos locais dos focos e orientando os produtores de 250 propriedades do perifoco, localizados em um raio de 12 quilômetros, a vacinarem seus animais.\nO número de animais infectados no estado apresentou crescimento: foram registrados 15 casos de animais infectados desde o início do ano, contra o mesmo número em todo ano passado. Os casos foram notificados pelos próprios produtores, que procuraram a Agrodefesa após observarem sintomas neurológicos nos animais. Médicos veterinários da Agência coletaram amostras dos animais e enviaram para análise no Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Agrodefesa (LabVet), que confirmou os casos de raiva.