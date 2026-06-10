Primeiro estado a firmar parceria com o Google para ampliar uso de inteligência artificial no serviço público, o governo de Goiás lançou oficialmente nesta terça-feira (9) o programa GO.IA Gemini, que disponibilizará até 20 mil licenças da plataforma Gemini for Gov para servidores estaduais até o fim de 2026. O evento contou com a presença do diretor de Mercado de IA do Google para a América Latina, Marcel Silva. No lançamento do Gemini for Gov, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, foi feita a apresentação do portal GO.IA, que concentrará iniciativas relacionadas à inteligência artificial no Estado, e da plataforma Vagalume, que incentivará o desenvolvimento de soluções inovadoras pelos próprios servidores públicos. Para esses avanços, o programa Capacita IA já qualificou mais de 2 mil servidores de mais de 40 órgãos estaduais para utilização de ferramentas de IA. Essas ações integram o pacote que será apresentado ao longo do mês pelo governo estadual com foco na transformação digital, modernização dos serviços públicos, geração de empregos e atração de investimentos. Conforme noticiou O POPULAR, a agenda voltada a projetos de tecnologia e inovação visa criar marca própria à gestão de Daniel Vilela (MDB), iniciada em 31 de março com a renúncia do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) para ser pré-candidato à Presidência da República. Os projetos devem reforçar o discurso de campanha do emedebista, que busca a reeleição em outubro com respaldo da alta avaliação positiva da gestão de Caiado. No pacote para acelerar a transformação digital e a inovação em Goiás, consta a possibilidade de acessar pelo WhatsApp diversos serviços públicos, como renovação da CNH, emissão da nova identidade e consultas ambientais, que devem ser os primeiros disponíveis. A ferramenta é desenvolvida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Secretaria da Administração (Sead). “Precisamos facilitar a vida das pessoas sem conhecimento tecnológico. É fato que as pessoas conseguem utilizar o WhatsApp. É acessível e inclusivo. Queremos, então, que todos os serviços do governo estejam dentro dele. Na segunda quinzena de junho, faremos a primeira leva de serviços”, disse o governador Daniel Vilela. Nesta segunda-feira (8), o governador sancionou as leis que criam a Goiás Tecnologia (GOtech) e o Pequi Bank. A primeira tem o objetivo de potencializar a transformação digital do Estado, com soluções tecnológicas e uso de inteligência artificial em áreas estratégicas; a segunda busca integrar multisserviços por meio do que o governo define como um “super app, atuando como vetor de desenvolvimento socioeconômico”. Até o fim do mês, devem ser anunciados também um novo convênio com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia-UFG) e o Distrito de Inovação de Goiás, que funcionará em um território no Setor Leste Universitário, a fim de receber um aglomerado de empresas de tecnologia, especialmente na área de inteligência artificial.