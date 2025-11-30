Neste ano, os lojistas utilizaram mais estratégias virtuais para alavancar as vendas na Black Friday. Uma das mais utilizadas foi divulgar os descontos em grupos de WhatsApp para se aproximarem mais dos consumidores, principalmente daqueles que não têm tempo para ir às lojas.\nA Confederação Nacional do Comércio (CNC) projetou um cenário otimista para a Black Friday de 2025, com um faturamento recorde de R$ 5,4 bilhões no comércio brasileiro, um crescimento real de 2,4% em relação ao faturamento de 2024. Por causa da data, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 3,1% em novembro, na comparação com outubro, e atingiu 99,2 pontos, maior patamar desde agosto.\nUma das coisas que já se sabe é que o Pix foi uma das estrelas desta Black Friday. Um balanço preliminar do Itaú Unibanco mostra que os pagamentos com Pix tiveram alta de 37,5% na promoção deste ano, em relação ao mesmo período em 2024. O levantamento mostrou uma alta de 28,5% no consumo em todo o Brasil, considerando as transações processadas entre a zero hora e a meia-noite desta sexta-feira, dia 28, na comparação com a Black Friday no ano passado, e as vendas realizadas nas máquinas de cartões (Laranjinhas) e nas soluções de e-commerce com cartões de débito, crédito, voucher e pix. No e-commerce, a alta foi de 33,25%.