Um estudante devolveu um pix de R$ 200 mil depois que um empresário do Mato Grosso (MT) fez o depósito em sua conta bancária por engano. Ao POPULAR, o estudante Leandro Pinheiro explicou que o erro aconteceu devido a uma confusão entre DDDs de telefone. O empresário deveria ter colocado 66, mas colocou 65.\nSegundo o estudante, o empresário estava comprando cabeças de gado e enviou para o DDD 65, que também é do Mato Grosso, e acabou caindo no número do pix do estudante. Segundo o maranhense Leandro Pinheiro, seu DDD é do Mato Grosso porque ele morou um tempo lá e agora está em Goiânia, fazendo um curso de nível médio em Técnica de Enfermagem.\nO jovem não usava a conta em que o pix caiu há quatro anos e soube do depósito por email. “20 segundos depois ele me ligou desesperado pedindo a devolução, mas aí já acalmei ele e falei que se estivesse na minha conta poderia ter certeza que seria devolvido”, conta.