Mineração em Minaçu (Diomício Gomes/O Popular)\nCidades com mineração geram empregos, reduzem a violência contra as mulheres e melhoram índices de saúde, segundo uma pesquisa apresentada no Goiás Mineral 2026, evento realizado pelo Sindicato das Indústrias de Mineração de Goiás e do Distrito Federal (Minde). O estudo mostra que a instalação da atividade de mineração estratégica traz impactos socioeconômicos positivos diretos que vão além da arrecadação tributária. De acordo com o diretor-executivo do Instituto Mauro Borges (IMB), Erik Figueiredo, que coordenou o estudo, a mineração tem o poder de transformar a economia dos municípios de uma forma estratégica, além de reduzir a desigualdade de renda.\nNa esfera do desenvolvimento humano, nós observamos uma redução na desigualdade de renda. Os municípios mineradores têm uma desigualdade inferior à dos municípios similares, mas não mineradores. Nós identificamos que no âmbito da saúde há uma melhora expressiva no número de crianças com peso apropriado ao nascer. Na parte da violência, parece que essa dinâmica de renda, essa prosperidade, traz mais equilíbrio dentro das famílias e reduz a violência cometida por parceiro íntimo e a violência recorrente. Sob o ponto de vista econômico, há impactos positivos sobre o Produto Interno Bruto (PIB), um aumento generalizado da renda, mas muito concentrado no emprego masculino”, explicou Figueiredo.