O governo Donald Trump aceitou o pedido de consultas feito pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra um tarifaço de até 37,5% imposto com base em investigações comerciais do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR).\nAo concordar com as consultas, os Estados Unidos sinalizam que estão dispostos a realizar reuniões com o Brasil sobre o tema. Ainda não há data de quando elas poderão ocorrer.\nApesar de abrir a janela para conversas, há baixas expectativas de que elas deem resultados concretos, seja pela paralisia da OMC ou pela crise na relação bilateral.\nLula anuncia R$ 18,5 bilhões em auxílio a empresas afetadas pelo tarifaço\nNovo tarifaço de Trump contra Brasil começa nesta quarta e ameaça até US$ 11 bilhões em exportações\nO fato de as autoridades americanas terem respondido de forma afirmativa, no entanto, é visto como algo positivo —uma vez que elas poderiam ter simplesmente ignorado a consulta brasileira.