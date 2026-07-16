O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acatou a recomendação do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR) para tarifar produtos brasileiros em 25%. A decisão foi divulgada na noite desta quarta-feira (15) e encerra a investigação da Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, iniciada em julho do ano passado.\nPorém, como foi divulgado em junho, há uma lista de exceções com cerca de 2.100 itens que incluem carne, café, laranja e suco de laranja e partes para a fabricação de aviões, produtos importantes para a pauta exportadora brasileira.\nEUA sinalizam novo tarifaço ao Brasil, e lista de exceções deve ser ampliada\nGoverno Lula não vê espaço para acordo com EUA sobre tarifas e rejeita negociar Pix e etanol\nApós analisar comentários de empresas e associações nas audiências da semana passada, o governo americano ainda ampliou a lista de produtos brasileiros que ficarão livres da tarifa.