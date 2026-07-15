O representante de comércio da Casa Branca, Jamieson Greer, sinalizou para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que será mantida a recomendação de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. A decisão, segundo relatos de uma autoridade brasileira, sairá nesta quarta-feira (15) e deve trazer a ampliação da lista de produtos isentos –o setor privado também acredita que outros segmentos sejam poupados da sobretaxa de 25%.\nA investigação foi concluída no início de junho. Em seguida, foram abertos comentários públicos e audiências aconteceram em Washington, onde o setor privado afetado, tanto do lado brasileiro quanto americano, se manifestou em sua maioria contra as tarifas.\nA vigência das tarifas pode ser imediata ou acontecer poucos dias após a publicação da decisão, segundo esse mesmo interlocutor ouvido pela reportagem.