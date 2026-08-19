A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) realizou nesta terça-feira (18), em Goiânia, a 5ª edição da Rodada Nacional, que está levando às agências de propaganda e lideranças locais de 12 estados uma análise atualizada do mercado publicitário. Aberta a agências associadas e não associadas, a ação realiza um chamamento às empresas não filiadas aos Sinapros estaduais (Sistema Nacional das Agências de Propaganda) e apresenta os produtos e serviços oferecidos pelo sistema para subsídio em todo o País.\nA presidente da Fenapro, Ana Celina Bueno, reforça que o projeto detalha ao mercado de agências todas as ferramentas que o sistema oferece de apoio à gestão de negócios. Por isso, é um evento voltado para os donos e gestores. “Dispomos, hoje, de muito conhecimento acumulado sobre o setor e oferecemos isso para agências entenderem como elas estão situadas dentro do mercado da publicidade”, destaca Ana Celina.