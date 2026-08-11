Um evento de empregabilidade vai oferecer 5,4 mil vagas de emprego em Goiânia neste sábado (15). A 13ª edição do ConectaRH reúne mais de 100 empresas de diferentes setores e será realizado das 8h às 11h, no Teatro Facunicamps, no Campus 3 da instituição, no Setor Coimbra. Segundo informações da organização, durante o evento, os candidatos poderão entregar currículos, participar de entrevistas e conversar diretamente com profissionais de Recursos Humanos das empresas participantes. Algumas vagas têm possibilidade de contratação imediata.\nA participação no evento é gratuita. Para se candidatar, os interessados podem levar o currículo impresso e entregá-lo diretamente às empresas. Também será possível apresentar o documento em formato digital, que poderá ser encaminhado posteriormente por e-mail, conforme a orientação de cada recrutador.