Inspirar, capacitar e conectar são os três pilares do “Delas – Mulher de Negócios 2026”, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio, no Passeio das Águas Shopping, com 16 horas de conteúdo qualificado, reunindo especialistas e histórias que estimulam reflexões e decisões.\nEntre os destaques desta edição estão nomes reconhecidos nacionalmente como Gue Oliveira, com reflexões sobre autenticidade e mentalidade empreendedora; Dani Amaral, abordando resiliência e superação em ambientes desafiadores; Fernanda Aoki, discutindo liderança feminina e protagonismo; e, no encerramento, a cantora e empresária Luiza Possi, em um talk show sobre carreira, arte e empreendedorismo.\nNa programação, além das palestras, constam painéis, talk shows, exposições de produtos e serviços por 45 empreendedoras, oficinas e mentoria rápida com profissionais renomados de diversos setores e rodas de conversa sobre gestão, marketing digital, finanças, saúde da mulher e tendências.