CoopsParty Summit 2024, realizado em Goiânia (Cristiano Borges)\nO CoopsParty Summit 2025 reunirá, a partir desta quarta-feira (29), nomes como o influenciador Eduardo Feldberg, conhecido como Primo Pobre, a cantora e empresária Luíza Possi e Ricardo Belino, ex-sócio do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O evento seguirá até o próximo sábado (1º), no Centro de Convenções de Goiânia, e terá como tema principal “Inovar é cooperar com o futuro”.\nCom quatro dias de programação, o encontro contará com cerca de 42 palestras, além de painéis e mentorias, totalizando mais de 14 horas de conteúdo. De quarta até sexta-feira (31), o evento ocorre das 14h às 21h. Já no sábado, começa às 9h e encerra às 18h.\nA iniciativa, que está na sua segunda edição, é promovida pelo Sistema OCB/GO, em parceria com a revista Mundo Coop, a Wex e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).