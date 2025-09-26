Executivos do Grupo Globo conhecem maior produtor de laticínios (Reprodução / TV Anhanguera)\nExecutivos da Globo estiveram nesta sexta-feira (26) em Bela Vista de Goiás, onde conheceram o grupo Piracanjuba, o segundo maior laticínio do Brasil. A comitiva foi liderada pelo diretor-presidente da emissora, Paulo Marinho, e pelo diretor dos Estúdios Globo e de Relações com Afiliadas, Amauri Soares, além de outros dirigentes da empresa.\nA visita fez parte de um tour pelo estado, iniciado na quinta-feira (25), quando os executivos conheceram fazendas e propriedades voltadas ao agronegócio.\nEm Bela Vista, a primeira parada do dia foi em uma fazenda com 224 vacas leiteiras, que produz 7,4 mil litros de leite diariamente em três ordenhas, realizadas às 4h, 12h e 19h.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Comitiva visitu Grupo Piracanjuba em Bela Vista