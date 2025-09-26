Executivos da Globo visitam fazenda de confinamento de gado em Jaraguá (Reprodução/TV Anhanguera)\nExecutivos da Globo visitaram fazendas e conheceram as potencialidades do agronegócio goiano durante visitas nessa quinta-feira (25). Paulo Roberto Marinho, José Roberto Marinho, Amauri Soares e Leonora Bardini estão entre os dirigentes do grupo que visitaram Goiás.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o diretor presidente da Globo, Paulo Roberto Marinho, falou sobre o projeto. "É uma parceria de famílias, empresas e pessoas muito comprometidas com o Brasil," disse ele.\nO grupo visitou um confinamento em Jaraguá, região central do estado. Paulo Roberto contou que têm se sentido acolhido. "A gente tem essa oportunidade de troca, de mais diálogo, de mais conhecimento, de aprender muito com o que vocês estão fazendo no estado de Goiás," informou o diretor.