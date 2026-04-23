Governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) ao lado da executiva da Shopee Luciana Hachmann (Hegon Corrêa/Gov.GO)\nA expansão das atividades da Shopee em Goiás deve gerar 3 mil novos empregos nos próximos cinco anos, conforme o governo estadual. O pacote de medidas, assinado por meio de um memorando de entendimento com o governo estadual, nesta quarta-feira (22), inclui a dispensa da obrigatoriedade de inscrição estadual para vendedores de outros estados que utilizam centros de distribuição em Goiás.\nO plano prevê o fortalecimento do modelo de fulfillment, um sistema logístico de ponta a ponta no qual uma empresa terceirizada assume o armazenamento, a separação, a embalagem e o envio de produtos, além do suporte pós-venda.\nDurante coletiva de imprensa, a head de relações governamentais da Shopee, Luciana Hachmann disse que a estratégia de distribuição está alinhada ao plano nacional de aprimoramento logístico para que as entregas cheguem rapidamente ao consumidor.