Novos empreendimentos previstos: local terá mais 37 mil m² de área (Divulgação/Flamboyant Shopping)\nA nova expansão do Flamboyant Shopping, em Goiânia, deve gerar centenas de empregos durante a fase de construção e ampliar, significativamente, a oferta de postos de trabalho permanentes após a inauguração das novas operações, envolvendo atividades ligadas ao varejo, hotelaria, gastronomia, serviços e gestão imobiliária. A construção do complexo multiuso vai reunir hotel, centro médico, torre residencial de alto padrão, espaços corporativos e um supermercado de grande porte.\nCom investimento de R$ 1,5 bilhão, a iniciativa é a maior expansão da história do empreendimento. Com a ampliação, o shopping terá um aumento de 60% na área bruta locável (ABL), com a incorporação de 37 mil metros quadrados. A proposta é transformar o entorno do centro de compras em um espaço que reúna saúde, hospedagem, moradia e trabalho em um único endereço.