Projeto de ecossistema integrado ao Flamboyant Shopping Center: inauguração prevista para 2029 (Divulgação/Flamboyant Shopping)\nA construção de um complexo multiuso no Flamboyant Shopping, em Goiânia, vai reunir hotel, centro médico, torre residencial de alto padrão, espaços corporativos e um supermercado de grande porte. Com investimento de R$ 1,5 bilhão, a iniciativa é a maior expansão da história do empreendimento. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2029.\nO anúncio foi feito durante a Exposhopping 2026. Com a ampliação, o empreendimento terá um aumento de 60% na Área Bruta Locável (ABL), com a incorporação de 37 mil metros quadrados. A proposta é transformar o entorno do shopping em um espaço que reúna compras, saúde, hospedagem, moradia e trabalho em um único endereço.\nAlém do centro médico e do supermercado, o novo complexo contará com duas torres de 30 andares. Uma delas será de uso misto, reunindo hotel e residências com serviços exclusivos. A outra será voltada para escritórios e empresas, atendendo à crescente demanda por espaços corporativos em uma região estratégica da cidade.