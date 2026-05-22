A cidade de Faina, no noroeste goiano, abriu inscrições para os concursos públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal. São oferecidas 66 vagas para início imediato e 209 vagas para formação de cadastro de reserva.\nAs inscrições podem ser realizadas entre os dias 17 de maio e 22 de junho. Os valores das taxas são de R$ 80 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 150 para nível superior. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto de Apoio Administrativo Municipal e Educacional (Itame).\nO processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 16 de agosto, em locais a serem divulgados pela Prefeitura. Confira o edital.\nOs candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para a avaliação de títulos e prova prática, de caráter classificatório. O resultado do concurso está previsto para 24 de novembro.