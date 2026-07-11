O fim da escala de trabalho 6x1 deve beneficiar também os trabalhadores domésticos. Na opinião de juristas, apesar de o trabalho destes profissionais ser regido pela Lei Complementar nº 150/2015, a chamada “Lei das Domésticas” não se sobrepõe à Constituição, que será alterada pela PEC 221/2019, caso a proposta seja também aprovada no Senado. Com isso, quem emprega domésticas, babás e cuidadores de idosos mensalistas deve ser obrigado a fazer alterações nas jornadas destes trabalhadores, o que deve resultar em aumento de custos para as famílias.\nA PEC do fim da escala 6×1 foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dois turnos e chegou ao Senado em maio. Essa mudança pode alterar a jornada, as folgas e o custo da contratação de empregadas domésticas, babás e cuidadores de idosos. A escala 6×1 é o modelo em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para um de folga. É comum no comércio e em serviços, mas também aparece em arranjos domésticos, quando o profissional trabalha de segunda a sábado.