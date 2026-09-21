Muitas farmácias de Goiânia descobriram no associativismo uma forma de concorrer em pé de igualdade com grandes redes do mercado. Cada vez mais farmácias se associam em grupos para terem maior poder de negociação e acesso a melhores estratégias de gestão, operação e treinamentos. Para elas, o resultado tem sido um crescimento de vendas acima da média de mercado farmacêutico brasileiro.\nDepois de perder espaço diante do crescimento das grandes redes, há cinco anos, o empresário Murilo Rezende Júnior apostou no associativismo para tentar garantir estabilidade e segurança para a sua farmácia, localizada em Anápolis. A decisão se mostrou acertada ao alavancar o negócio adquirido há 12 anos: desde 2023, a Drogaria Mato Grosso - Farmácias Associadas registra crescimento acima da média do mercado, uma alta acumulada de 23,7% no faturamento.