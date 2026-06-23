A expectativa dos brasileiros para a situação econômica do Brasil melhorou nos últimos três meses e meio, com aumento do otimismo e queda no pessimismo com o futuro, mostra pesquisa Datafolha.\nEntre os ouvidos, 36% consideram que a economia brasileira vai melhorar nos próximos meses, um avanço em relação aos 30% que se declararam otimistas na pesquisa anterior, feita no início de março.\nAo mesmo tempo, o percentual dos que avaliam que a situação econômica do país vai piorar teve uma queda de 9 pontos percentuais, passando de 35% para 26% na mesma comparação. Entre os consultados, 32% dizem acreditar que a economia permanecerá como está (o percentual era de 33% em março) e 6% declararam não saber (contra 3%).\nSindicato negocia limite após ser mantida abertura aos domingos\nEmpresas goianas vão ter facilidade e menos custos para exportar