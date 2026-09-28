Propriedade fica próximo a GO-462, em Santo Antônio de Goiás (Divulgação)\nA fazenda da atriz Glória Pires e do marido, o cantor Orlando Morais, em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, está sendo transformada em um condomínio residencial de chácaras. O projeto prevê 489 lotes, com áreas a partir de 1.000 metros quadrados e estrutura de lazer com piscina, quadras, academia, horta coletiva e pet place.\nO acesso ao empreendimento, chamado de Condomínio Terra Vermelha, mesmo nome da fazenda, é feito pela GO-462, por ruas pavimentadas. O local fica a cerca de três minutos da área urbana de Santo Antônio de Goiás, 11 minutos de Nova Veneza, 14 minutos do campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), 23 minutos do Aeroporto Internacional de Goiânia e 30 minutos do Shopping Flamboyant, conforme o projeto.