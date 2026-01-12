A Caixa Econômica Federal fechou 163 agências em todo o país entre 2024 e 2025. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, o movimento foi impulsionado pela digitalização dos serviços e o uso de inteligência artificial (IA). Em Goiânia, unidades nos bairros Parque Amazônia, Jardim Novo Mundo e Setor Pedro Ludovico, além de um Ponto de Atendimento Bancário (PAB) na Câmara Municipal, foram desativadas recentemente.\nO diretor de Relações Sindicais do Sindicato dos Bancários de Goiás, Willian Louzada, afirma que o encerramento das atividades não gerou demissões. "Houve só transferências para outras unidades. Até os funcionários que foram para agências virtuais, com atendimento remoto, foram mantidos no mesmo cargo", destaca.\nDe acordo com Louzada, nenhuma agência foi fechada em cidades goianas que possuem apenas uma unidade. Ele ressalta que a Caixa iniciou esse processo depois dos bancos privados, que já realizam cortes e demissões há mais tempo.